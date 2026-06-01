Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Abgaben

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent tiefer bei 19 132,33 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 93,493 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,693 Prozent auf 19 325,96 Punkte an der Kurstafel, nach 19 192,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 19 104,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 325,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 17 911,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 18 194,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 657,58 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,24 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,28 Prozent auf 40,28 EUR), GFT SE (+ 5,43 Prozent auf 23,30 EUR), Energiekontor (+ 4,66 Prozent auf 47,15 EUR), Stabilus SE (+ 4,42 Prozent auf 19,86 EUR) und TeamViewer (+ 4,24 Prozent auf 6,15 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Verve Group (-4,56 Prozent auf 1,74 EUR), SCHOTT Pharma (-3,41 Prozent auf 17,58 EUR), Siltronic (-3,25 Prozent auf 101,30 EUR), Sixt SE St (-2,81 Prozent auf 74,35 EUR) und Hypoport SE (-2,76 Prozent auf 84,55 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 557 483 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,007 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie hat mit 2,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at