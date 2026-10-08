HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
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08.10.2026 15:58:48
Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer
Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,31 Prozent tiefer bei 17 931,33 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,391 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,624 Prozent schwächer bei 18 056,32 Punkten, nach 18 169,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 062,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 914,57 Zählern.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1,75 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 791,15 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 17 921,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 399,21 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,32 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 4,71 Prozent auf 2,54 EUR), GFT SE (+ 1,95 Prozent auf 26,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,42 Prozent auf 85,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 68,90 EUR) und Nagarro SE (+ 1,15 Prozent auf 79,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil INDUS (-6,31 Prozent auf 37,10 EUR), Jungheinrich (-5,47 Prozent auf 21,08 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,26 Prozent auf 57,60 EUR), Südzucker (-5,16 Prozent auf 11,76 EUR) und LPKF Laser Electronics (-5,02 Prozent auf 14,20 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 592 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,132 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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