Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit im Minus

Am Dienstag gab der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 4,27 Prozent auf 17 102,90 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,370 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,54 Prozent auf 17 589,85 Punkte an der Kurstafel, nach 17 865,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 983,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 589,85 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 18 004,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 581,23 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 03.03.2025, mit 15 223,99 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 983,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell PNE (+ 1,03 Prozent auf 8,79 EUR), HelloFresh (+ 0,95 Prozent auf 4,78 EUR), 1&1 (+ 0,62 Prozent auf 24,30 EUR), Alzchem Group (+ 0,52 Prozent auf 155,60 EUR) und GFT SE (+ 0,40 Prozent auf 15,08 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Schaeffler (-21,63 Prozent auf 7,90 EUR), DEUTZ (-10,32 Prozent auf 11,12 EUR), Befesa (-8,43 Prozent auf 30,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,59 Prozent auf 25,82 EUR) und pbb (-7,02 Prozent auf 3,23 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 090 864 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,524 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at