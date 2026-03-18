Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 16 884,37 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,860 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,384 Prozent auf 16 982,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 917,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 151,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 883,38 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,280 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 18 093,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 775,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 638,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,72 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 590,79 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 9,88 Prozent auf 91,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,50 Prozent auf 1,45 EUR), pbb (+ 7,81 Prozent auf 2,98 EUR), Springer Nature (+ 4,71 Prozent auf 17,78 EUR) und Alzchem Group (+ 3,41 Prozent auf 175,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen HelloFresh (-14,50 Prozent auf 3,90 EUR), Gerresheimer (-7,24 Prozent auf 17,94 EUR), tonies (-5,16 Prozent auf 10,30 EUR), KSB SE (-2,41 Prozent auf 1 215,00 EUR) und Nagarro SE (-2,15 Prozent auf 49,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 906 169 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,117 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,38 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at