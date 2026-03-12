Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag zurück

Am Donnerstag verliert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,90 Prozent auf 16 931,75 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 85,258 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 17 033,56 Punkte an der Kurstafel, nach 17 086,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 136,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 914,39 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,027 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 683,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 863,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 301,21 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,44 Prozent nach. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,27 Prozent auf 34,56 EUR), Alzchem Group (+ 3,68 Prozent auf 163,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,40 Prozent auf 57,85 EUR), Klöckner (+ 2,41 Prozent auf 11,88 EUR) und ATOSS Software (+ 2,39 Prozent auf 85,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil grenke (-6,87 Prozent auf 13,02 EUR), Salzgitter (-5,87 Prozent auf 44,24 EUR), Verve Group (-5,79 Prozent auf 1,48 EUR), Befesa (-4,97 Prozent auf 29,46 EUR) und Hypoport SE (-4,77 Prozent auf 79,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 986 566 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,346 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at