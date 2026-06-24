Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach

Der SDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,01 Prozent auf 17 974,40 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,437 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,070 Prozent auf 18 169,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 157,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 169,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 835,21 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,92 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der SDAX bei 18 736,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 16 517,29 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Wert von 16 913,69 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,56 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 3,63 Prozent auf 81,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,04 Prozent auf 27,76 EUR), 1&1 (+ 2,45 Prozent auf 20,90 EUR), Vossloh (+ 2,37 Prozent auf 64,85 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,30 Prozent auf 4,81 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-6,72 Prozent auf 25,00 EUR), JOST Werke (-6,63 Prozent auf 50,70 EUR), Sixt SE St (-5,24 Prozent auf 66,85 EUR), init innovation in traffic systems SE (-4,44 Prozent auf 47,35 EUR) und SFC Energy (-4,34 Prozent auf 20,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 525 322 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,699 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at