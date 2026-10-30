Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach

Der SDAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,57 Prozent auf 18 312,84 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,908 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 18 388,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 418,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18 302,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 388,85 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,874 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der SDAX noch bei 18 430,47 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 18 462,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 855,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,51 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Wacker Neuson SE (+ 2,48 Prozent auf 22,70 EUR), Springer Nature (+ 2,19 Prozent auf 21,00 EUR), Befesa (+ 2,15 Prozent auf 38,00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,50 Prozent auf 4,07 EUR) und Fielmann (+ 1,40 Prozent auf 39,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-6,25 Prozent auf 10,50 EUR), SGL Carbon SE (-5,51 Prozent auf 5,14 EUR), Basler (-5,11 Prozent auf 23,20 EUR), OHB SE (-4,51 Prozent auf 233,00 EUR) und SMA Solar (-4,38 Prozent auf 48,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 150 352 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at