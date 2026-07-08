Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,19 Prozent auf 17 932,16 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,362 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,319 Prozent tiefer bei 18 090,33 Punkten in den Handel, nach 18 148,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 107,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 811,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 3,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 398,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, notierte der SDAX bei 17 234,96 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 08.07.2025, mit 17 824,55 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Basler (+ 10,53 Prozent auf 27,30 EUR), Alzchem Group (+ 4,64 Prozent auf 169,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,04 Prozent auf 29,16 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,53 Prozent auf 73,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 29,74 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen GFT SE (-5,48 Prozent auf 19,66 EUR), Ottobock (-4,92 Prozent auf 49,25 EUR), Grand City Properties (-4,87 Prozent auf 8,98 EUR), Jungheinrich (-4,63 Prozent auf 23,50 EUR) und SCHOTT Pharma (-4,13 Prozent auf 17,62 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 875 832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,673 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at