Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX mittags schwächer

Am Donnerstag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 2,89 Prozent auf 16 385,86 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 83,939 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,820 Prozent leichter bei 16 735,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 873,84 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16 735,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 326,15 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 983,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der SDAX noch bei 16 732,54 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 19.03.2025, mit 16 525,39 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 5,59 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 326,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 6,62 Prozent auf 24,15 EUR), PVA TePla (+ 4,91 Prozent auf 28,64 EUR), Südzucker (+ 1,28 Prozent auf 10,25 EUR), Vossloh (+ 0,98 Prozent auf 72,40 EUR) und Dermapharm (+ 0,73 Prozent auf 41,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Kontron (-14,01 Prozent auf 18,47 EUR), Salzgitter (-8,98 Prozent auf 36,90 EUR), Hypoport SE (-7,38 Prozent auf 80,30 EUR), Mutares (-6,45 Prozent auf 27,55 EUR) und DEUTZ (-6,36 Prozent auf 9,06 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Kontron-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 388 351 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,993 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at