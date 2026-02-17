Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus

Um 12:08 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,92 Prozent auf 17 633,16 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 95,117 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 17 789,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 797,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 17 631,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 803,39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 329,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 069,28 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 14 975,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Grand City Properties (+ 3,65 Prozent auf 10,78 EUR), Gerresheimer (+ 2,75 Prozent auf 19,80 EUR), CANCOM SE (+ 2,22 Prozent auf 23,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,18 Prozent auf 21,05 EUR) und Douglas (+ 1,82 Prozent auf 11,16 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Ottobock (-6,66 Prozent auf 54,00 EUR), Salzgitter (-5,15 Prozent auf 49,56 EUR), NORMA Group SE (-3,65 Prozent auf 15,32 EUR), SMA Solar (-3,24 Prozent auf 32,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,11 Prozent auf 46,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 402 455 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 4,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

