VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Index im Fokus 23.10.2026 12:26:53

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus

Der SDAX verbucht aktuell Verluste.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 18 150,59 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,387 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,273 Prozent stärker bei 18 248,32 Punkten, nach 18 198,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 136,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 250,30 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,174 Prozent zurück. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 18 345,72 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 18 098,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 278,22 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,58 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,07 Prozent auf 29,12 EUR), SFC Energy (+ 2,96 Prozent auf 17,42 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,30 Prozent auf 4,89 EUR), Dürr (+ 1,90 Prozent auf 16,06 EUR) und Einhell Germany vz (+ 1,61 Prozent auf 63,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ATOSS Software (-7,82 Prozent auf 88,40 EUR), SAF-HOLLAND SE (-5,03 Prozent auf 20,75 EUR), Vossloh (-4,52 Prozent auf 49,60 EUR), GFT SE (-2,83 Prozent auf 27,50 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1,82 Prozent auf 48,50 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 399 275 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,90 0,00% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 46,70 -6,04% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 87,30 -6,73% ATOSS Software AG
Dürr AG 15,76 -0,38% Dürr AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 64,00 2,73% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
GFT SE 27,95 -1,41% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,11 0,49% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,31 -0,68% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,00 -1,03% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 28,05 2,75% Mutares
SAF-HOLLAND SE 20,35 -6,86% SAF-HOLLAND SE
SFC Energy AG 16,82 -0,59% SFC Energy AG
SGL Carbon SE 4,91 3,59% SGL Carbon SE
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,50 2,30% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vossloh AG 48,72 -5,76% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 106,58 -0,51%

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