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SDAX-Kursverlauf 16.06.2026 17:58:55

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Der SDAX notierte am zweiten Tag der Woche im Minus.

Letztendlich gab der SDAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 18 413,55 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,965 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,093 Prozent fester bei 18 551,46 Punkten, nach 18 534,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 551,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 389,31 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SDAX 18 365,64 Punkte auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 16 766,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der SDAX mit 16 904,98 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,10 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 7,79 Prozent auf 22,15 EUR), SMA Solar (+ 5,47 Prozent auf 51,85 EUR), Mutares (+ 3,20 Prozent auf 29,00 EUR), tonies (+ 2,66 Prozent auf 12,34 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,90 Prozent auf 31,08 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,22 Prozent auf 97,70 EUR), Hypoport SE (-3,99 Prozent auf 78,25 EUR), 1&1 (-3,80 Prozent auf 22,80 EUR), Siltronic (-3,79 Prozent auf 94,00 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,77 Prozent auf 1,53 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 190 692 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,307 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,93 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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