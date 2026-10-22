Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter

Zum Handelsschluss notierte der SDAX im XETRA-Handel 1,44 Prozent leichter bei 18 216,79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,095 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,766 Prozent schwächer bei 18 341,40 Punkten, nach 18 483,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 193,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 379,16 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,190 Prozent zu. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 18 410,84 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 18 403,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 115,71 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,96 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Mutares (+ 4,92 Prozent auf 27,70 EUR), MBB SE (+ 2,88 Prozent auf 199,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,57 Prozent auf 35,10 EUR), Grand City Properties (+ 1,82 Prozent auf 7,27 EUR) und Vossloh (+ 1,76 Prozent auf 51,95 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PVA TePla (-8,38 Prozent auf 27,78 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,26 Prozent auf 10,55 EUR), SGL Carbon SE (-7,82 Prozent auf 4,78 EUR), SMA Solar (-6,18 Prozent auf 50,10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,73 Prozent auf 49,40 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 813 202 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,033 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,51 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at