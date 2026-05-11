Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht Abschläge

Am Montag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent auf 18 570,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,249 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent schwächer bei 18 623,02 Punkten in den Handel, nach 18 628,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 516,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 668,80 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 257,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 089,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 16 363,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,00 Prozent aufwärts. Bei 18 717,19 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell pbb (+ 6,25 Prozent auf 3,47 EUR), CEWE Stiftung (+ 5,59 Prozent auf 98,30 EUR), Ottobock (+ 4,83 Prozent auf 62,90 EUR), Nagarro SE (+ 2,73 Prozent auf 43,58 EUR) und Alzchem Group (+ 2,25 Prozent auf 163,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Siltronic (-4,92 Prozent auf 94,65 EUR), Elmos Semiconductor (-4,27 Prozent auf 197,20 EUR), KSB SE (-3,39 Prozent auf 799,00 EUR), SFC Energy (-3,34 Prozent auf 17,38 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,20 Prozent auf 33,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 671 524 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4,018 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at