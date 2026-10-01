Südzucker Aktie

Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

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SDAX-Kursentwicklung 01.10.2026 12:27:26

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag fällt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 18 285,94 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92,886 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,467 Prozent tiefer bei 18 344,38 Punkten in den Handel, nach 18 430,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 176,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 378,26 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,583 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 730,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 195,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 023,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,36 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 5,54 Prozent auf 16,20 EUR), Hypoport SE (+ 3,88 Prozent auf 69,60 EUR), PVA TePla (+ 2,86 Prozent auf 33,84 EUR), NORMA Group SE (+ 2,66 Prozent auf 17,78 EUR) und Medios (+ 1,79 Prozent auf 11,36 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,46 Prozent auf 69,25 EUR), Südzucker (-4,25 Prozent auf 12,62 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,72 Prozent auf 44,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,51 Prozent auf 27,22 EUR) und Grand City Properties (-2,49 Prozent auf 7,06 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 665 382 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 0,84% 1&1 AG
EVOTEC SE 2,96 -2,18% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 7,12 1,57% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,14 0,00% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 69,00 0,00% Hypoport SE
init innovation in traffic systems SE 44,95 0,56% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 69,60 0,87% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 16,95 3,67% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 10,76 -2,54% Medios AG
Mutares 24,65 2,28% Mutares
NORMA Group SE 16,98 0,83% NORMA Group SE
PVA TePla AG 35,98 4,05% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,40 1,31% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,26 -1,76% Südzucker AG (Suedzucker AG)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,32 2,02% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 381,95 1,12%

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