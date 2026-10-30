Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,67 Prozent tiefer bei 18 110,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,908 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 18 388,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 418,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 081,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 388,85 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,239 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 430,47 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 18 462,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 855,85 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,35 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 93,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,84 Prozent auf 35,40 EUR), STO SE (+ 1,14) Prozent auf 106,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,13 Prozent auf 13,37 EUR) und Fielmann (+ 1,02 Prozent auf 39,65 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-8,81 Prozent auf 222,50 EUR), SGL Carbon SE (-7,72 Prozent auf 5,02 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,59 Prozent auf 10,35 EUR), PVA TePla (-6,21 Prozent auf 30,20 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6,13 Prozent auf 49,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 349 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,086 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at