LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 30.10.2026 15:58:36

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Der SDAX verliert derzeit an Boden.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,67 Prozent tiefer bei 18 110,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,908 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 18 388,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 418,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 081,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 388,85 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,239 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 430,47 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 18 462,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 855,85 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,35 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 93,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,84 Prozent auf 35,40 EUR), STO SE (+ 1,14) Prozent auf 106,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,13 Prozent auf 13,37 EUR) und Fielmann (+ 1,02 Prozent auf 39,65 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-8,81 Prozent auf 222,50 EUR), SGL Carbon SE (-7,72 Prozent auf 5,02 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,59 Prozent auf 10,35 EUR), PVA TePla (-6,21 Prozent auf 30,20 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6,13 Prozent auf 49,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 349 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,086 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG

mehr Nachrichten

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

mehr Analysen
30.10.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
01.10.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
27.07.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,95 0,00% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 48,70 -5,62% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 93,40 1,41% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 34,86 1,16% Carl Zeiss Meditec AG
Eckert & Ziegler 13,15 -0,38% Eckert & Ziegler
Fielmann AG 39,20 0,13% Fielmann AG
HAMBORNER REIT 4,00 -0,25% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,14 -3,79% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,20 0,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,15 -7,31% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,20 -3,68% Mutares
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
PVA TePla AG 29,54 -7,92% PVA TePla AG
SGL Carbon SE 4,99 -7,93% SGL Carbon SE
STO SE & Co. KGaA 105,40 0,76% STO SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 056,13 -1,97%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen