Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht Verluste

Am Donnerstag sinkt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 17 818,17 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,657 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,134 Prozent fester bei 17 949,87 Punkten, nach 17 925,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 815,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 975,50 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,755 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der SDAX 17 551,47 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Stand von 16 092,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wies der SDAX einen Stand von 14 566,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,66 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Salzgitter (+ 3,46 Prozent auf 49,00 EUR), Dermapharm (+ 2,85 Prozent auf 36,10 EUR), tonies (+ 2,83 Prozent auf 10,90 EUR), Siltronic (+ 2,30 Prozent auf 49,78 EUR) und Springer Nature (+ 2,09 Prozent auf 16,64 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-12,11 Prozent auf 1,63 EUR), PVA TePla (-5,63 Prozent auf 20,10 EUR), Stabilus SE (-4,95 Prozent auf 19,20 EUR), Verve Group (-4,37 Prozent auf 1,29 EUR) und secunet Security Networks (-3,31 Prozent auf 204,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 045 114 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,213 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at