Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 1,67 Prozent leichter bei 17 890,49 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,567 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 3,14 Prozent auf 17 622,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17 993,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 622,86 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 128,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der SDAX mit 16 517,44 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bewegte sich der SDAX bei 14 847,45 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,08 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Alzchem Group (+ 3,89 Prozent auf 154,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,81 Prozent auf 152,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,97 Prozent auf 27,94 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,00 EUR) und MBB SE (+ 0,98 Prozent auf 206,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Nagarro SE (-8,97 Prozent auf 51,25 EUR), SMA Solar (-7,67 Prozent auf 29,86 EUR), Douglas (-6,11 Prozent auf 11,06 EUR), GFT SE (-5,06 Prozent auf 15,02 EUR) und Wacker Neuson SE (-4,94 Prozent auf 19,82 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 281 255 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,789 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 4,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent, die höchste im Index.

