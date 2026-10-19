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SDAX-Kursverlauf 19.10.2026 09:28:34

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start

Der SDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 18 161,93 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,157 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,088 Prozent tiefer bei 18 182,28 Punkten, nach 18 198,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 161,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 219,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 18 106,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SDAX mit 18 250,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 719,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,65 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 5,95 Prozent auf 203,00 EUR), secunet Security Networks (+ 2,09 Prozent auf 244,00 EUR), Mutares (+ 1,64 Prozent auf 24,75 EUR), PNE (+ 1,40 Prozent auf 5,78 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,18 Prozent auf 68,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Stabilus SE (-1,98 Prozent auf 15,82 EUR), Vincorion (-1,92 Prozent auf 19,12 EUR), Ottobock (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), EVOTEC SE (-1,79 Prozent auf 2,52 EUR) und Vossloh (-1,78 Prozent auf 49,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 84 845 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,001 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,55 erwartet. Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,55 0,64% 1&1 AG
EVOTEC SE 2,61 2,44% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,07 0,37% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,70 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,95 0,20% Mutares
OHB SE 205,50 7,59% OHB SE
Ottobock 52,00 -2,44% Ottobock
PNE AG 5,58 -1,76% PNE AG
secunet Security Networks AG 242,00 1,26% secunet Security Networks AG
Stabilus SE 15,78 -0,38% Stabilus SE
Vincorion 19,35 0,10% Vincorion
Vossloh AG 50,50 0,40% Vossloh AG

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SDAX 18 210,22 0,07%

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