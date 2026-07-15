Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start des Mittwochshandels

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 18 121,16 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,099 Prozent schwächer bei 18 161,52 Punkten, nach 18 179,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 096,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 161,52 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,408 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 18 534,14 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 17 823,62 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 15.07.2025, mit 17 955,80 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell secunet Security Networks (+ 3,43 Prozent auf 175,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,79 Prozent auf 68,10 EUR), Medios (+ 2,31 Prozent auf 12,40 EUR), Befesa (+ 1,91 Prozent auf 34,70 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,75 Prozent auf 18,58 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-5,87 Prozent auf 3,53 EUR), Nagarro SE (-2,60 Prozent auf 75,05 EUR), ATOSS Software (-2,38 Prozent auf 69,80 EUR), SMA Solar (-2,22 Prozent auf 63,75 EUR) und Vincorion (-2,03 Prozent auf 18,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 364 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,698 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at