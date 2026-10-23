Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,52 Prozent tiefer bei 18 103,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,387 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,273 Prozent auf 18 248,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 198,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 250,30 Punkte, das Tagestief hingegen 18 009,44 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 0,433 Prozent nach. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 18 345,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 098,62 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 17 278,22 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,31 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 2,89 Prozent auf 28,50 EUR), MBB SE (+ 2,60 Prozent auf 205,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,51 Prozent auf 4,90 EUR), Drägerwerk (+ 2,24 Prozent auf 100,60 EUR) und MLP SE (+ 2,03 Prozent auf 11,04 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ATOSS Software (-8,97 Prozent auf 87,30 EUR), Vossloh (-6,49 Prozent auf 48,58 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6,18 Prozent auf 20,50 EUR), SMA Solar (-5,23 Prozent auf 47,48 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5,06 Prozent auf 46,90 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 869 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,065 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at