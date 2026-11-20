Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,94 Prozent tiefer bei 16 913,32 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 86,714 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,510 Prozent schwächer bei 17 160,60 Punkten, nach 17 248,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 160,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 813,20 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 4,88 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 183,22 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 18 497,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 914,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,55 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 2,71 Prozent auf 2,99 EUR), Drägerwerk (+ 1,21 Prozent auf 117,40 EUR), Südzucker (+ 0,75) Prozent auf 10,72 EUR), Fielmann (+ 0,71 Prozent auf 42,60 EUR) und 1&1 (+ 0,61 Prozent auf 24,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil LPKF Laser Electronics (-12,26 Prozent auf 7,30 EUR), EVOTEC SE (-6,96 Prozent auf 2,54 EUR), SGL Carbon SE (-6,87 Prozent auf 4,41 EUR), Basler (-6,63 Prozent auf 22,55 EUR) und PVA TePla (-6,31 Prozent auf 25,52 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 223 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at