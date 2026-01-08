Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent leichter bei 17 939,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,719 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,035 Prozent stärker bei 18 008,53 Punkten, nach 18 002,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 039,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 844,05 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der SDAX noch bei 16 879,00 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 17 399,21 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Stand von 13 883,84 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell pbb (+ 4,37 Prozent auf 4,34 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,03 Prozent auf 8,50 EUR), PVA TePla (+ 2,24 Prozent auf 24,64 EUR), Grand City Properties (+ 1,81 Prozent auf 10,14 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,59 Prozent auf 15,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,29 Prozent auf 22,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,85 Prozent auf 44,10 EUR), Siltronic (-3,99 Prozent auf 51,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,40 Prozent auf 85,30 EUR) und Springer Nature (-3,29 Prozent auf 17,62 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 895 294 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,187 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 8,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at