Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels schwächer

Kaum bewegt zeigte sich der SDAX am ersten Tag der Woche.

Schlussendlich schloss der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 17 236,50 Punkten ab. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,823 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,817 Prozent leichter bei 17 116,72 Punkten, nach 17 257,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 070,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 255,51 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 16 784,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 201,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 14 440,94 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,687 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit secunet Security Networks (+ 5,46 Prozent auf 189,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,41 Prozent auf 38,84 EUR), EVOTEC SE (+ 3,75) Prozent auf 4,70 EUR), Springer Nature (+ 2,77 Prozent auf 17,80 EUR) und MBB SE (+ 2,63 Prozent auf 187,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,92 Prozent auf 57,95 EUR), Shelly (-4,06 Prozent auf 54,30 EUR), SMA Solar (-3,95 Prozent auf 45,18 EUR), Hypoport SE (-2,66 Prozent auf 78,70 EUR) und grenke (-2,60 Prozent auf 12,72 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 409 626 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,272 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at