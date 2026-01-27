Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 18 357,62 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 98,320 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,192 Prozent höher bei 18 410,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 375,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 357,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 410,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der SDAX auf 17 310,95 Punkte taxiert. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 14 267,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 410,63 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 7,98 Prozent auf 102,80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,96 Prozent auf 19,78 EUR), PNE (+ 1,77 Prozent auf 9,77 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 49,04 EUR) und secunet Security Networks (+ 1,19 Prozent auf 212,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Salzgitter (-3,38 Prozent auf 48,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,14 Prozent auf 1,92 EUR), CEWE Stiftung (-1,37 Prozent auf 100,60 EUR), PATRIZIA SE (-1,35 Prozent auf 8,74 EUR) und Verve Group (-1,25 Prozent auf 1,74 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 37 137 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,60 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

