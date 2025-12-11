Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot

Am Donnerstag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 16 782,50 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,556 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,233 Prozent auf 16 780,07 Punkte an der Kurstafel, nach 16 819,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 16 794,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 765,55 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,05 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 11.11.2025, mit 15 946,82 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 16 536,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 184,03 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Douglas (+ 3,46 Prozent auf 12,56 EUR), Stabilus SE (+ 2,13 Prozent auf 19,20 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,46 Prozent auf 8,34 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1,11 Prozent auf 14,52 EUR) und PNE (+ 1,00 Prozent auf 10,14 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Alzchem Group (-3,87 Prozent auf 154,20 EUR), SCHOTT Pharma (-3,16 Prozent auf 15,30 EUR), SMA Solar (-3,07 Prozent auf 35,96 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,14 Prozent auf 37,50 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1,61 Prozent auf 5,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48 325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 7,054 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at