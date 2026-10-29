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SDAX-Kursentwicklung 29.10.2026 09:29:09

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot

Das macht der SDAX morgens.

Am Donnerstag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 18 315,73 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,582 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 18 379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 422,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 379,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 286,23 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,890 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 18 379,10 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 18 564,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 871,15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,53 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3,73 Prozent auf 36,15 EUR), Medios (+ 1,53 Prozent auf 10,62 EUR), HelloFresh (+ 1,51 Prozent auf 2,83 EUR), Springer Nature (+ 1,23 Prozent auf 20,55 EUR) und Einhell Germany vz (+ 0,96 Prozent auf 63,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-8,15 Prozent auf 10,70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,35 Prozent auf 75,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,77 Prozent auf 28,04 EUR), Wacker Neuson SE (-3,57 Prozent auf 21,60 EUR) und OHB SE (-3,46 Prozent auf 251,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 146 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die OHB SE-Aktie mit 5,399 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Befesa 36,50 -1,48% Befesa
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 61,80 -0,64% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 2,78 -4,40% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,00 -0,25% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,68 -2,54% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,20 0,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,15 -7,31% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 10,52 -1,87% Medios AG
Mutares 26,20 -3,68% Mutares
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,75 -6,38% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Springer Nature 20,50 0,00% Springer Nature
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,96 -2,10% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Wacker Neuson SE 21,75 -1,36% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 056,13 -1,97%

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