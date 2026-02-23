Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 23.02.2026 09:29:58

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer

Der SDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,89 Prozent auf 17 863,64 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 95,531 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,393 Prozent schwächer bei 17 953,05 Punkten, nach 18 023,92 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 863,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 961,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der SDAX mit 18 302,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 15 750,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, mit 14 888,59 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 1,65 Prozent auf 11,72 EUR), Salzgitter (+ 1,01 Prozent auf 55,05 EUR), tonies (+ 0,52 Prozent auf 11,62 EUR), 1&1 (+ 0,44 Prozent auf 22,65 EUR) und Energiekontor (+ 0,40 Prozent auf 37,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Verve Group (-6,61 Prozent auf 1,20 EUR), Hypoport SE (-3,48 Prozent auf 80,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,99 Prozent auf 78,00 EUR), Nagarro SE (-2,65 Prozent auf 60,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,36 Prozent auf 48,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 10,110 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Hypoport SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Hypoport SE

mehr Analysen
19.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
14.11.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
28.10.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,70 0,44% 1&1 AG
DEUTZ AG 11,74 2,18% DEUTZ AG
Douglas AG 11,86 3,31% Douglas AG
Energiekontor AG 38,35 1,19% Energiekontor AG
FRIEDRICH VORWERK 77,90 -2,63% FRIEDRICH VORWERK
Hypoport SE 81,80 -1,92% Hypoport SE
Mutares 31,85 0,31% Mutares
Nagarro SE 61,35 0,25% Nagarro SE
Salzgitter 54,85 0,83% Salzgitter
Schaeffler AG 10,62 0,19% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,60 -0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
tonies 11,74 1,03% tonies
Verve Group 1,23 -5,44% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 972,53 -0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen