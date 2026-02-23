Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer

Der SDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,89 Prozent auf 17 863,64 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 95,531 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,393 Prozent schwächer bei 17 953,05 Punkten, nach 18 023,92 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 863,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 961,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der SDAX mit 18 302,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 15 750,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, mit 14 888,59 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 1,65 Prozent auf 11,72 EUR), Salzgitter (+ 1,01 Prozent auf 55,05 EUR), tonies (+ 0,52 Prozent auf 11,62 EUR), 1&1 (+ 0,44 Prozent auf 22,65 EUR) und Energiekontor (+ 0,40 Prozent auf 37,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Verve Group (-6,61 Prozent auf 1,20 EUR), Hypoport SE (-3,48 Prozent auf 80,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,99 Prozent auf 78,00 EUR), Nagarro SE (-2,65 Prozent auf 60,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,36 Prozent auf 48,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 10,110 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

