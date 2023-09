Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag im Minus.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 15 212,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 15 136,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 290,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 28.08.2023, bei 15 818,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 973,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 28.09.2022, einen Wert von 12 289,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 8,22 Prozent zu. Bei 18 246,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 162,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 47,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,30) Prozent auf 73,42 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,11 Prozent auf 169,25 EUR) und Rheinmetall (+ 1,01 Prozent auf 250,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-2,55 Prozent auf 20,65 EUR), Porsche Automobil vz (-1,50 Prozent auf 46,00 EUR), Siemens Energy (-1,19 Prozent auf 12,05 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 45,30 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,86 Prozent auf 21,97 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 235 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 141,510 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at