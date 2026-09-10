LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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MDAX-Kursentwicklung 10.09.2026 12:26:40

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag

Der MDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 31 998,23 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,810 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 32 086,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32 078,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 916,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 089,69 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der MDAX bei 32 251,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der MDAX 31 292,79 Punkte auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 30 148,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUMOVIO (+ 3,36 Prozent auf 38,45 EUR), AUTO1 (+ 2,71 Prozent auf 20,50 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 24,80 EUR), RTL (+ 1,27 Prozent auf 31,80 EUR) und Schaeffler (+ 1,22 Prozent auf 7,49 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bilfinger SE (-3,66 Prozent auf 77,55 EUR), KION GROUP (-2,91 Prozent auf 44,73 EUR), RENK (-2,03 Prozent auf 41,94 EUR), Salzgitter (-1,66 Prozent auf 59,10 EUR) und LANXESS (-1,60 Prozent auf 14,79 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 549 720 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 37,80 2,02% AUMOVIO
AUTO1 20,12 0,10% AUTO1
Bilfinger SE 74,50 -7,05% Bilfinger SE
freenet AG 24,76 1,23% freenet AG
KION GROUP AG 43,33 -5,87% KION GROUP AG
LANXESS AG 14,87 -1,20% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,92 -0,38% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,52 -0,22% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 42,30 -1,34% RENK
RTL 31,50 0,64% RTL
Salzgitter 55,15 -7,70% Salzgitter
Schaeffler AG 7,32 -0,68% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 14,84 -3,26% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,75 -1,03% TUI AG

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