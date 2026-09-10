LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|MDAX-Kursentwicklung
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10.09.2026 12:26:40
Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 31 998,23 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,810 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 32 086,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32 078,48 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 916,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 089,69 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der MDAX bei 32 251,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der MDAX 31 292,79 Punkte auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 30 148,88 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUMOVIO (+ 3,36 Prozent auf 38,45 EUR), AUTO1 (+ 2,71 Prozent auf 20,50 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 24,80 EUR), RTL (+ 1,27 Prozent auf 31,80 EUR) und Schaeffler (+ 1,22 Prozent auf 7,49 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bilfinger SE (-3,66 Prozent auf 77,55 EUR), KION GROUP (-2,91 Prozent auf 44,73 EUR), RENK (-2,03 Prozent auf 41,94 EUR), Salzgitter (-1,66 Prozent auf 59,10 EUR) und LANXESS (-1,60 Prozent auf 14,79 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 549 720 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu LANXESS AG
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|37,80
|2,02%
|AUTO1
|20,12
|0,10%
|Bilfinger SE
|74,50
|-7,05%
|freenet AG
|24,76
|1,23%
|KION GROUP AG
|43,33
|-5,87%
|LANXESS AG
|14,87
|-1,20%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,92
|-0,38%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,52
|-0,22%
|RENK
|42,30
|-1,34%
|RTL
|31,50
|0,64%
|Salzgitter
|55,15
|-7,70%
|Schaeffler AG
|7,32
|-0,68%
|thyssenkrupp AG
|14,84
|-3,26%
|TUI AG
|6,75
|-1,03%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 596,42
|-1,50%
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