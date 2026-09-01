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Index-Performance 01.09.2026 12:26:55

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Der SDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent leichter bei 18 788,50 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 95,582 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,006 Prozent auf 18 934,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18 935,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 773,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 956,76 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 18 302,79 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 18 958,94 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 01.09.2025, mit 16 892,61 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 4,54 Prozent auf 26,50 EUR), Drägerwerk (+ 3,20 Prozent auf 116,00 EUR), MBB SE (+ 2,26 Prozent auf 190,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,93 Prozent auf 32,76 EUR) und Kontron (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen OHB SE (-5,91 Prozent auf 189,60 EUR), Energiekontor (-3,49 Prozent auf 24,90 EUR), Hypoport SE (-3,36 Prozent auf 84,90 EUR), Deutsche Euroshop (-3,31 Prozent auf 18,10 EUR) und Jungheinrich (-2,87 Prozent auf 25,68 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 344 164 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,30 0,22% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 32,54 2,07% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Euroshop AG 18,02 -2,07% Deutsche Euroshop AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 114,40 2,33% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Energiekontor AG 24,65 -5,01% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,17 -3,06% EVOTEC SE
GFT SE 26,15 3,77% GFT SE
Hypoport SE 83,45 -4,30% Hypoport SE
Jungheinrich AG 25,40 -3,50% Jungheinrich AG
Kontron 22,02 0,73% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,90 0,26% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 182,00 -2,15% MBB SE
Mutares 25,40 -0,59% Mutares
OHB SE 184,00 -11,54% OHB SE

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SDAX 18 730,44 -1,08%

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