Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Index-Performance
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01.09.2026 12:26:55
Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag
Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent leichter bei 18 788,50 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 95,582 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,006 Prozent auf 18 934,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18 935,41 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 773,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 956,76 Einheiten.
SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 18 302,79 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 18 958,94 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 01.09.2025, mit 16 892,61 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 4,54 Prozent auf 26,50 EUR), Drägerwerk (+ 3,20 Prozent auf 116,00 EUR), MBB SE (+ 2,26 Prozent auf 190,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,93 Prozent auf 32,76 EUR) und Kontron (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen OHB SE (-5,91 Prozent auf 189,60 EUR), Energiekontor (-3,49 Prozent auf 24,90 EUR), Hypoport SE (-3,36 Prozent auf 84,90 EUR), Deutsche Euroshop (-3,31 Prozent auf 18,10 EUR) und Jungheinrich (-2,87 Prozent auf 25,68 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 344 164 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|32,54
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|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|114,40
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|Energiekontor AG
|24,65
|-5,01%
|EVOTEC SE
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|-3,06%
|GFT SE
|26,15
|3,77%
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|25,40
|-3,50%
|Kontron
|22,02
|0,73%
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|77,90
|0,26%
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Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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