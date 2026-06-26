TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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TecDAX-Entwicklung 26.06.2026 15:58:58

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,30 Prozent schwächer bei 3 842,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,682 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 3 882,75 Punkten, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 818,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 882,79 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 064,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 423,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der TecDAX bei 3 839,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,01 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 4,26 Prozent auf 53,80 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 134,20 EUR), EVOTEC SE (+ 0,87 Prozent auf 4,88 EUR), Nordex (+ 0,69 Prozent auf 44,00 EUR) und Ottobock (-0,19 Prozent auf 51,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-4,83 Prozent auf 82,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,66 Prozent auf 93,00 EUR), PVA TePla (-4,18 Prozent auf 42,14 EUR), Infineon (-4,13 Prozent auf 78,62 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 27,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 992 220 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 157,456 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 27,20 -2,23% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,33 0,65% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 4,85 1,29% EVOTEC SE
freenet AG 23,82 -1,33% freenet AG
Infineon AG 77,92 -4,99% Infineon AG
Kontron 23,16 -0,34% Kontron
Nordex AG 43,94 0,32% Nordex AG
Ottobock 51,80 1,57% Ottobock
PVA TePla AG 43,82 0,74% PVA TePla AG
SAP SE 135,92 3,95% SAP SE
Siltronic AG 81,65 -6,04% Siltronic AG
SMA Solar AG 53,80 5,18% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 93,65 -4,15% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,81 0,46% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 860,16 -0,84%

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