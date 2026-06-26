TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Entwicklung
|
26.06.2026 15:58:58
Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,30 Prozent schwächer bei 3 842,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,682 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 3 882,75 Punkten, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 818,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 882,79 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 3,21 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 064,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 423,19 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der TecDAX bei 3 839,42 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,01 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 4,26 Prozent auf 53,80 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 134,20 EUR), EVOTEC SE (+ 0,87 Prozent auf 4,88 EUR), Nordex (+ 0,69 Prozent auf 44,00 EUR) und Ottobock (-0,19 Prozent auf 51,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-4,83 Prozent auf 82,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,66 Prozent auf 93,00 EUR), PVA TePla (-4,18 Prozent auf 42,14 EUR), Infineon (-4,13 Prozent auf 78,62 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 27,02 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 992 220 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 157,456 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
26.06.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
26.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
25.06.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
25.06.26
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.06.26
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
25.06.26
|Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|27,20
|-2,23%
|Deutsche Telekom AG
|26,33
|0,65%
|EVOTEC SE
|4,85
|1,29%
|freenet AG
|23,82
|-1,33%
|Infineon AG
|77,92
|-4,99%
|Kontron
|23,16
|-0,34%
|Nordex AG
|43,94
|0,32%
|Ottobock
|51,80
|1,57%
|PVA TePla AG
|43,82
|0,74%
|SAP SE
|135,92
|3,95%
|Siltronic AG
|81,65
|-6,04%
|SMA Solar AG
|53,80
|5,18%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|93,65
|-4,15%
|TeamViewer
|4,81
|0,46%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 860,16
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.