SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Entwicklung
|
05.08.2026 12:26:30
Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 3 959,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,799 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,181 Prozent höher bei 3 989,17 Punkten, nach 3 981,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 955,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 994,10 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 899,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 804,95 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der TecDAX bei 3 800,45 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,79 Prozent auf 147,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,33 Prozent auf 89,48 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,20 EUR), Siltronic (+ 1,65 Prozent auf 80,20 EUR) und SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 170,12 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Infineon (-4,54 Prozent auf 60,83 EUR), Nordex (-2,63 Prozent auf 38,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,12 Prozent auf 27,26 EUR), Sartorius vz (-1,80 Prozent auf 223,50 EUR) und Drägerwerk (-1,59 Prozent auf 111,60 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 540 656 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 190,027 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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