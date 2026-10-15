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XETRA-Handel im Fokus 15.10.2026 12:26:53

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Der DAX im Performance-Check.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,47 Prozent schwächer bei 25 180,61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,097 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,607 Prozent auf 25 145,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 298,61 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 310,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 133,71 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,104 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25 402,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 999,53 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 24 181,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,61 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3,93 Prozent auf 76,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,81 Prozent auf 25,99 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 39,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,17 Prozent auf 1 004,60 EUR) und Zalando (+ 2,00 Prozent auf 24,44 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-7,93 Prozent auf 50,96 EUR), Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 126,42 EUR), Siemens (-2,89 Prozent auf 267,10 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 373,00 EUR) und RWE (-1,56 Prozent auf 58,08 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 651 291 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,701 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 157,90 0,19% adidas
Deutsche Telekom AG 25,91 1,05% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,52 0,13% Fresenius Medical Care (FMC) St.
HOCHTIEF AG 370,40 0,60% HOCHTIEF AG
Infineon AG 52,46 -1,43% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 088,20 5,30% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,80 1,48% RWE AG St.
SAP SE 198,34 -0,98% SAP SE
Scout24 79,75 1,33% Scout24
Siemens AG 269,85 -0,24% Siemens AG
Siemens Energy AG 134,30 0,75% Siemens Energy AG
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