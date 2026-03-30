Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der DAX mittags

Am Montag steht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,12 Prozent im Minus bei 22 274,09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,907 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,390 Prozent schwächer bei 22 213,86 Punkten in den Handel, nach 22 300,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 22 209,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22 369,97 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 25 284,26 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 490,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 22 461,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 9,23 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 2,01 Prozent auf 55,76 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 301,20 EUR), EON SE (+ 1,40 Prozent auf 18,81 EUR), Brenntag SE (+ 1,07 Prozent auf 56,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,98 Prozent auf 44,15 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-1,81 Prozent auf 19,77 EUR), Commerzbank (-1,44 Prozent auf 30,12 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 130,70 EUR), Siemens (-0,95 Prozent auf 202,95 EUR) und Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 30,70 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 056 136 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 166,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at