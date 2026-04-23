Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,60 Prozent leichter bei 30 679,35 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,695 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 053,28 Zählern und damit 0,396 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 176,64 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 623,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 066,36 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 3,09 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 23.03.2026, einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 27 663,22 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,970 Prozent zurück. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 1,54 Prozent auf 8,55 EUR), RTL (+ 1,45 Prozent auf 38,60 EUR), CTS Eventim (+ 0,79 Prozent auf 57,50 EUR), KION GROUP (+ 0,40 Prozent auf 45,36 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,36 Prozent auf 83,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-7,77 Prozent auf 33,70 EUR), United Internet (-4,07 Prozent auf 26,38 EUR), Bilfinger SE (-4,05 Prozent auf 102,00 EUR), Salzgitter (-3,92 Prozent auf 49,72 EUR) und TUI (-3,51 Prozent auf 6,70 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 733 377 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,40 zu Buche schlagen. Mit 7,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at