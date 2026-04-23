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Index-Performance im Fokus 23.04.2026 12:26:49

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

Der MDAX bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,60 Prozent leichter bei 30 679,35 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,695 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 053,28 Zählern und damit 0,396 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 176,64 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 623,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 066,36 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 3,09 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 23.03.2026, einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 27 663,22 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,970 Prozent zurück. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 1,54 Prozent auf 8,55 EUR), RTL (+ 1,45 Prozent auf 38,60 EUR), CTS Eventim (+ 0,79 Prozent auf 57,50 EUR), KION GROUP (+ 0,40 Prozent auf 45,36 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,36 Prozent auf 83,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-7,77 Prozent auf 33,70 EUR), United Internet (-4,07 Prozent auf 26,38 EUR), Bilfinger SE (-4,05 Prozent auf 102,00 EUR), Salzgitter (-3,92 Prozent auf 49,72 EUR) und TUI (-3,51 Prozent auf 6,70 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 733 377 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,40 zu Buche schlagen. Mit 7,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Bilfinger SE 99,05 -2,61% Bilfinger SE
CTS Eventim 58,15 0,69% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 30,80 -7,45% flatexDEGIRO AG
freenet AG 27,22 0,96% freenet AG
KION GROUP AG 43,40 -5,36% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,38 -0,65% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,13 -1,15% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 37,80 -2,20% RTL
Salzgitter 47,94 -2,64% Salzgitter
Schaeffler AG 7,86 -6,76% Schaeffler AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 81,10 -2,87% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,47 -3,03% TUI AG
United Internet AG 26,96 2,90% United Internet AG

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MDAX 30 249,93 -1,95%

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