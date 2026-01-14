Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,04 Prozent auf 18 011,91 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 96,731 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,070 Prozent stärker bei 18 214,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 201,85 Punkten am Vortag.

Bei 18 006,81 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 233,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,670 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 16 863,34 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.10.2025, einen Wert von 16 998,90 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, den Wert von 13 602,06 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Verve Group (+ 2,75 Prozent auf 1,98 EUR), Schaeffler (+ 2,34 Prozent auf 9,84 EUR), Mutares (+ 1,75 Prozent auf 34,90 EUR), Alzchem Group (+ 1,38 Prozent auf 161,80 EUR) und Adtran Networks SE (+ 1,38 Prozent auf 22,10 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Salzgitter (-5,70 Prozent auf 46,30 EUR), ATOSS Software (-5,19 Prozent auf 113,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,38 Prozent auf 24,46 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,87 Prozent auf 81,90 EUR) und MBB SE (-3,53 Prozent auf 205,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 723 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,849 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

