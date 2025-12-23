Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Dienstagnachmittag

Das macht der SDAX heute.

Um 15:42 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,03 Prozent auf 16 813,74 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,488 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,219 Prozent auf 16 781,59 Punkte an der Kurstafel, nach 16 818,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 750,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 837,74 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 750,71 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 17 008,73 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 13 565,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 21,07 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Douglas (+ 3,46 Prozent auf 11,96 EUR), Hypoport SE (+ 3,20 Prozent auf 129,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,15 Prozent auf 15,08 EUR), EVOTEC SE (+ 2,60 Prozent auf 5,36 EUR) und Springer Nature (+ 1,53 Prozent auf 18,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen SMA Solar (-2,32 Prozent auf 32,90 EUR), HelloFresh (-2,19 Prozent auf 5,80 EUR), CANCOM SE (-2,04 Prozent auf 26,45 EUR), DEUTZ (-1,75 Prozent auf 8,42 EUR) und PATRIZIA SE (-1,71 Prozent auf 8,06 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 095 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,384 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at