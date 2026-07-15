Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX mittags

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,25 Prozent leichter bei 18 133,75 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 88,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,099 Prozent schwächer bei 18 161,52 Punkten, nach 18 179,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 199,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 086,22 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,477 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 534,14 Punkte. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 17 823,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 955,80 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,48 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 5,03 Prozent auf 17,75 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,62 Prozent auf 68,65 EUR), Ottobock (+ 3,41 Prozent auf 51,50 EUR), Hypoport SE (+ 2,05 Prozent auf 87,15 EUR) und PVA TePla (+ 1,94 Prozent auf 38,98 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-8,80 Prozent auf 3,42 EUR), Vossloh (-3,94 Prozent auf 57,35 EUR), Vincorion (-3,60 Prozent auf 18,50 EUR), ATOSS Software (-1,96 Prozent auf 70,10 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,71 Prozent auf 20,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 831 539 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,698 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at