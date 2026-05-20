Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Am Mittwoch geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 18 252,35 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,305 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 18 290,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18 254,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 360,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 219,73 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,089 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 20.04.2026, mit 18 078,12 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 18 023,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 753,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,14 Prozent auf 88,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,97 Prozent auf 180,00 EUR), Vossloh (+ 2,83 Prozent auf 69,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,01 Prozent auf 68,45 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,88 Prozent auf 20,05 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Springer Nature (-4,49 Prozent auf 19,58 EUR), SMA Solar (-3,50 Prozent auf 59,20 EUR), secunet Security Networks (-3,27 Prozent auf 195,40 EUR), Hypoport SE (-3,20 Prozent auf 77,10 EUR) und ATOSS Software (-2,94 Prozent auf 79,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 863 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,060 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at