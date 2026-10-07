Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Index-Performance 07.10.2026 12:26:48

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,31 Prozent schwächer bei 4 045,44 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,602 Prozent leichter bei 4 074,56 Punkten in den Handel, nach 4 099,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 039,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 080,93 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,13 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 055,52 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 3 832,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 733,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,62 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 3,00 Prozent auf 12,38 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,96 EUR), freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,61 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,64 Prozent auf 31,36 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,74 Prozent auf 68,10 EUR), JENOPTIK (-5,69 Prozent auf 41,46 EUR), Infineon (-5,43 Prozent auf 61,17 EUR), Elmos Semiconductor (-3,59 Prozent auf 155,60 EUR) und HENSOLDT (-3,30 Prozent auf 76,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 106 612 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,573 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
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Carl Zeiss Meditec AG 31,52 1,87% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 27,06 2,27% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,20 1,24% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 156,00 -2,99% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,94 2,05% freenet AG
HENSOLDT 75,62 -4,01% HENSOLDT
Infineon AG 61,02 -4,72% Infineon AG
IONOS 32,40 0,25% IONOS
JENOPTIK AG 40,90 -6,19% JENOPTIK AG
SAP SE 186,32 -0,44% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,55 -7,70% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,63 -1,85% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,24 -1,48% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 039,46 -1,46%

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