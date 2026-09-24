SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Marktbericht 24.09.2026 17:58:24

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

Der TecDAX gab sich schlussendlich schwächer.

Zum Handelsschluss gab der TecDAX im XETRA-Handel um 1,42 Prozent auf 3 954,71 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,416 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent leichter bei 3 992,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 946,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 995,61 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,539 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 049,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 653,44 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,12 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,86 Prozent auf 265,30 EUR), IONOS (+ 3,22 Prozent auf 35,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,80 Prozent auf 31,54 EUR), QIAGEN (+ 0,84 Prozent auf 38,84 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 26,89 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Nordex (-5,35 Prozent auf 38,54 EUR), SMA Solar (-4,45 Prozent auf 55,85 EUR), JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 40,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,25 Prozent auf 68,65 EUR) und HENSOLDT (-4,16 Prozent auf 76,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 877 473 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,434 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 30,90 -1,66% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 27,02 0,45% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,90 1,01% freenet AG
HENSOLDT 76,32 0,24% HENSOLDT
IONOS 34,66 -1,14% IONOS
JENOPTIK AG 41,06 1,58% JENOPTIK AG
Nordex AG 39,64 2,53% Nordex AG
QIAGEN N.V. 38,56 -1,22% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,34 0,97% SAP SE
Sartorius AG Vz. 258,30 -2,08% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 57,35 1,24% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 68,05 -1,73% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,17 -1,67% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,50 -0,33% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 975,48 0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:28 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen