SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|TecDAX-Marktbericht
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24.09.2026 17:58:24
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus
Zum Handelsschluss gab der TecDAX im XETRA-Handel um 1,42 Prozent auf 3 954,71 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,416 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent leichter bei 3 992,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 011,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 946,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 995,61 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,539 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 049,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 653,44 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,12 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,86 Prozent auf 265,30 EUR), IONOS (+ 3,22 Prozent auf 35,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,80 Prozent auf 31,54 EUR), QIAGEN (+ 0,84 Prozent auf 38,84 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 26,89 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Nordex (-5,35 Prozent auf 38,54 EUR), SMA Solar (-4,45 Prozent auf 55,85 EUR), JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 40,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,25 Prozent auf 68,65 EUR) und HENSOLDT (-4,16 Prozent auf 76,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 877 473 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,434 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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17:58
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
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17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|30,90
|-1,66%
|Deutsche Telekom AG
|27,02
|0,45%
|freenet AG
|23,90
|1,01%
|HENSOLDT
|76,32
|0,24%
|IONOS
|34,66
|-1,14%
|JENOPTIK AG
|41,06
|1,58%
|Nordex AG
|39,64
|2,53%
|QIAGEN N.V.
|38,56
|-1,22%
|SAP SE
|185,34
|0,97%
|Sartorius AG Vz.
|258,30
|-2,08%
|SMA Solar AG
|57,35
|1,24%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|68,05
|-1,73%
|TeamViewer
|6,17
|-1,67%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,50
|-0,33%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 975,48
|0,45%
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