Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index im Blick
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07.07.2026 09:28:49
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 3 905,79 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 520,112 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,712 Prozent stärker bei 3 940,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 912,53 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 905,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 941,90 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 4 074,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 425,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 897,13 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,77 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2,50 Prozent auf 59,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,38 Prozent auf 29,20 EUR), SAP SE (+ 2,11) Prozent auf 143,02 EUR), TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 5,44 EUR) und freenet (+ 1,46 Prozent auf 23,64 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-6,16 Prozent auf 86,10 EUR), JENOPTIK (-5,40 Prozent auf 41,32 EUR), AIXTRON SE (-4,68 Prozent auf 47,68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,95 Prozent auf 84,00 EUR) und Infineon (-3,67 Prozent auf 74,38 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 505 995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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