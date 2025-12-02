SAP Aktie
|TecDAX-Performance im Fokus
|
02.12.2025 09:29:51
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels
Am Dienstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 3 538,66 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,713 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,147 Prozent leichter bei 3 542,22 Punkten in den Handel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 545,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 529,59 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 629,18 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Wert von 3 634,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, stand der TecDAX bei 3 457,74 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 2,97 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,51 Prozent auf 67,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,16 Prozent auf 17,39 EUR), SMA Solar (+ 0,96 Prozent auf 33,54 EUR), 1&1 (+ 0,83 Prozent auf 24,25 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,82 Prozent auf 34,58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 18,70 EUR), Bechtle (-1,02 Prozent auf 42,86 EUR), Drägerwerk (-0,86 Prozent auf 68,80 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR) und QIAGEN (-0,78 Prozent auf 40,67 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 174 272 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,38 Prozent gelockt.
