SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Fokus 02.12.2025 09:29:51

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Am Dienstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 3 538,66 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 561,713 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,147 Prozent leichter bei 3 542,22 Punkten in den Handel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 545,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 529,59 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 629,18 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Wert von 3 634,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, stand der TecDAX bei 3 457,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 2,97 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 1,51 Prozent auf 67,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,16 Prozent auf 17,39 EUR), SMA Solar (+ 0,96 Prozent auf 33,54 EUR), 1&1 (+ 0,83 Prozent auf 24,25 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,82 Prozent auf 34,58 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 18,70 EUR), Bechtle (-1,02 Prozent auf 42,86 EUR), Drägerwerk (-0,86 Prozent auf 68,80 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR) und QIAGEN (-0,78 Prozent auf 40,67 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 174 272 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. freenet-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,38 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten