ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX im Blick
|
02.09.2026 15:58:49
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,58 Prozent leichter bei 4 001,69 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 572,448 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,256 Prozent auf 4 014,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,85 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 975,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 018,28 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 827,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 236,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 634,34 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 4,63 Prozent auf 3,30 EUR), QIAGEN (+ 2,65 Prozent auf 38,35 EUR), Siltronic (+ 1,39 Prozent auf 76,65 EUR), Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR) und United Internet (+ 0,44 Prozent auf 27,14 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,18 Prozent auf 29,64 EUR), SMA Solar (-4,07 Prozent auf 55,35 EUR), TeamViewer (-3,69 Prozent auf 6,79 EUR), ATOSS Software (-3,33 Prozent auf 95,70 EUR) und Nordex (-2,50 Prozent auf 35,92 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 607 218 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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