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TecDAX im Blick 02.09.2026 15:58:49

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach

Der TecDAX zeigt sich derzeit im Minus.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,58 Prozent leichter bei 4 001,69 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 572,448 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,256 Prozent auf 4 014,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 975,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 018,28 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3 827,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 236,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 634,34 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 4,63 Prozent auf 3,30 EUR), QIAGEN (+ 2,65 Prozent auf 38,35 EUR), Siltronic (+ 1,39 Prozent auf 76,65 EUR), Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR) und United Internet (+ 0,44 Prozent auf 27,14 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,18 Prozent auf 29,64 EUR), SMA Solar (-4,07 Prozent auf 55,35 EUR), TeamViewer (-3,69 Prozent auf 6,79 EUR), ATOSS Software (-3,33 Prozent auf 95,70 EUR) und Nordex (-2,50 Prozent auf 35,92 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 607 218 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 96,50 1,47% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 28,99 -0,55% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,35 2,20% EVOTEC SE
freenet AG 24,64 1,82% freenet AG
Infineon AG 54,51 -2,35% Infineon AG
Nordex AG 36,64 0,66% Nordex AG
QIAGEN N.V. 38,10 0,43% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,88 2,68% SAP SE
Siltronic AG 74,80 -3,17% Siltronic AG
SMA Solar AG 57,10 1,96% SMA Solar AG
TeamViewer 7,03 3,92% TeamViewer
United Internet AG 27,64 1,99% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,04 1,28% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 048,64 0,90%

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