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03.11.2026 15:58:51
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus
Am Dienstag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,71 Prozent auf 4 086,65 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 580,392 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,494 Prozent tiefer bei 4 095,40 Punkten, nach 4 115,74 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 037,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 096,35 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 4 081,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 952,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 630,48 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 6,03 Prozent auf 31,30 EUR), SMA Solar (+ 5,14 Prozent auf 51,35 EUR), EVOTEC SE (+ 2,78 Prozent auf 2,89 EUR), Drägerwerk (+ 2,54 Prozent auf 104,80 EUR) und Nordex (+ 2,54 Prozent auf 38,72 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-26,42 Prozent auf 5,32 EUR), ATOSS Software (-4,59 Prozent auf 89,40 EUR), Nemetschek SE (-4,27 Prozent auf 72,85 EUR), SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR) und IONOS (-3,28 Prozent auf 34,82 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 758 267 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 238,500 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|freenet AG
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|41,12
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|SAP SE
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|SMA Solar AG
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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