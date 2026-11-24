Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,81 Prozent auf 3 854,31 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 535,378 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,085 Prozent auf 3 882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 885,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 887,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 833,51 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 4 024,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 049,23 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 459,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,35 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 2,87 Prozent auf 15,04 EUR), Drägerwerk (+ 2,79 Prozent auf 125,40 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,30 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 78,46 EUR) und OHB SE (+ 2,00 Prozent auf 183,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen AIXTRON SE (-11,89 Prozent auf 28,23 EUR), Infineon (-5,90 Prozent auf 45,57 EUR), JENOPTIK (-4,99 Prozent auf 34,26 EUR), PVA TePla (-4,53 Prozent auf 25,74 EUR) und Siltronic (-4,39 Prozent auf 52,25 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 307 642 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at