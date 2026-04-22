Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Der TecDAX zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,85 Prozent tiefer bei 3 668,88 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 523,356 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,341 Prozent auf 3 712,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 700,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 715,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 661,48 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 420,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der TecDAX 3 704,99 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 423,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,47 Prozent auf 49,39 EUR), Siltronic (+ 3,10 Prozent auf 71,60 EUR), AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 46,62 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,41 Prozent auf 172,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,62 Prozent auf 5,69 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-4,76 Prozent auf 27,42 EUR), Siemens Healthineers (-3,13 Prozent auf 36,87 EUR), Sartorius vz (-3,12 Prozent auf 236,20 EUR), Bechtle (-2,25 Prozent auf 30,36 EUR) und United Internet (-2,14 Prozent auf 27,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 15 290 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 175,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at