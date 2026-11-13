TecDAX
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13.11.2026 17:58:31
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus
Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,76 Prozent tiefer bei 4 077,57 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 582,472 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,509 Prozent auf 4 087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 108,66 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 068,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 105,45 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,66 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 3 988,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 063,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 548,58 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 5,79 Prozent auf 15,34 EUR), IONOS (+ 4,20 Prozent auf 37,68 EUR), Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 40,05 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,63 Prozent auf 35,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-8,23 Prozent auf 45,26 EUR), OHB SE (-8,10 Prozent auf 177,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,35 Prozent auf 23,70 EUR), PVA TePla (-6,86 Prozent auf 25,54 EUR) und EVOTEC SE (-5,06 Prozent auf 2,97 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 296 552 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|34,82
|1,75%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eckert & Ziegler
|15,20
|6,29%
|EVOTEC SE
|2,96
|-4,52%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|IONOS
|37,44
|3,77%
|OHB SE
|178,20
|-8,71%
|Ottobock
|40,10
|-1,11%
|PVA TePla AG
|25,46
|-6,33%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|SMA Solar AG
|45,18
|-7,61%
|TeamViewer
|4,87
|1,12%
|United Internet AG
|25,10
|1,87%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|-7,82%
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