WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

Marktbericht 13.04.2026 09:29:44

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Minus

Das macht der TecDAX am ersten Tag der Woche.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,42 Prozent leichter bei 3 481,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 504,538 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,959 Prozent tiefer bei 3 497,75 Punkten in den Montagshandel, nach 3 531,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 501,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 479,67 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, lag der TecDAX bei 3 574,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 827,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, stand der TecDAX bei 3 297,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,94 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 0,63 Prozent auf 77,20 EUR), SMA Solar (+ 0,21 Prozent auf 47,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,08 Prozent auf 60,90 EUR), Nordex (-0,22 Prozent auf 45,86 EUR) und CANCOM SE (-0,41 Prozent auf 24,45 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-7,83 Prozent auf 56,50 EUR), Nagarro SE (-2,76 Prozent auf 43,70 EUR), AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 37,19 EUR), Elmos Semiconductor (-2,30 Prozent auf 170,00 EUR) und Sartorius vz (-2,29 Prozent auf 209,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 464 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 162,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

15.04.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 AIXTRON Hold Warburg Research
15.04.26 AIXTRON Neutral UBS AG
15.04.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
