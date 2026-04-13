SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Marktbericht
|
13.04.2026 09:29:44
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start im Minus
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,42 Prozent leichter bei 3 481,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 504,538 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,959 Prozent tiefer bei 3 497,75 Punkten in den Montagshandel, nach 3 531,61 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 501,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 479,67 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, lag der TecDAX bei 3 574,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 827,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, stand der TecDAX bei 3 297,43 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,94 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 0,63 Prozent auf 77,20 EUR), SMA Solar (+ 0,21 Prozent auf 47,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,08 Prozent auf 60,90 EUR), Nordex (-0,22 Prozent auf 45,86 EUR) und CANCOM SE (-0,41 Prozent auf 24,45 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-7,83 Prozent auf 56,50 EUR), Nagarro SE (-2,76 Prozent auf 43,70 EUR), AIXTRON SE (-2,57 Prozent auf 37,19 EUR), Elmos Semiconductor (-2,30 Prozent auf 170,00 EUR) und Sartorius vz (-2,29 Prozent auf 209,50 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 464 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 162,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15.04.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,76
|-0,05%
|ATOSS Software AG
|78,10
|1,03%
|CANCOM SE
|25,55
|0,39%
|Deutsche Telekom AG
|28,56
|0,07%
|Elmos Semiconductor
|168,60
|0,00%
|freenet AG
|27,46
|0,22%
|HENSOLDT
|80,14
|-0,12%
|Nagarro SE
|46,06
|-0,13%
|Nemetschek SE
|59,60
|0,08%
|Nordex AG
|46,02
|0,26%
|SAP SE
|148,16
|0,83%
|Sartorius AG Vz.
|230,80
|0,13%
|SMA Solar AG
|52,10
|0,39%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|62,30
|0,24%
|TeamViewer
|4,62
|0,26%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 602,66
|1,53%